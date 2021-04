Addio al Ragioniere Tosoni stroncato dal Covid a soli 69 anni

Ieri a Mantova si sono tenuti i funerali di Gian Paolo Tosoni, esperto in materia tributaria, particolarmente legato alla provincia di Ragusa.

Viene a mancare una persona di grande spessore umano e culturale oltre che uno dei massimi esperti di diritto tributario.

Colonna del sole 24 ore, dove ha collaborata da più di trent’anni, Gian Paolo Tosoni aveva un importanto dono, ovvero quello di rendere semplici concetti difficili ed intricati che spesso caratterizzano la materia fiscale.

Il “Ragionier” Tosoni come spesso veniva chiamato, vuoi per le bellezze del nostro territorio, vuoi per i tanti amici che qui aveva, amava la provincia di Ragusa e compatibilmente con i suoi innumerevoli impegni veniva volentieri a commentare le più importanti novità in materia tributaria.Uomo mite ed equilibrato, Tosoni verrà ricordato anche e sopratutto per essere stata una persona estremamente per bene.