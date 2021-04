Il Cardinale Angelo Bagnasco in visita alla Questura di Ragusa

Il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, presidente del Consiglio delle conferenze d’Europa e già presidente della Conferenza episcopale italiana a Ragusa in occasione della celebrazione della Festa liturgica di San Giorgio, dallo stesso presieduta, ha voluto salutare il Questore Giusy Agnello e il personale della Questura.

Nel corso della breve visita, il Questore, in segno di gratitudine ed in ricordo della visita, ha voluto donare, a Sua Eminenza, un crest della Questura di Ragusa. Come segno di ringraziamento per il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a protezione della Sua persona, il Cardinale ha voluto impartire una benedizione al Questore e ai poliziotti presenti, prima di lasciare il territorio ibleo, augurando loro un proficuo proseguimento di lavoro e sottolineando l’importanza del servizio svolto dalla Polizia di Stato sul territorio e fra i cittadini.

