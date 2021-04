Modica. “La musica corre in tondo” esperimento di due alunni del Galilei

Nei giorni scorsi due alunni del Liceo Scientifico, indirizzo dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.Galilei – T. Campailla”, Paolo Basile e Flavia Giannì, si sono cimentati in un video-esperimento di fisica “La musica corre in tondo”. L’idea è nata dopo lo studio in classe del moto circolare uniforme. I due studenti si sono dunque concentrati sull’accelerazione centripeta e la velocità angolare in un giradischi con diverse frequenze.

“Abbiamo cercato – afferma Flavia – di applicare le nostre conoscenze in un esperimento che ci permettesse di analizzarle al meglio dimostrando di averne presa consapevolezza”.

Al fine di spiegare al meglio le loro considerazioni, da dove sono partiti e dove sono arrivati, Paolo e Flavia hanno realizzato un video tutorial sull’esperimento, si sono soffermati su tutto quanto fosse necessario. Per la registrazione dei dati e lo studio del moto si sono serviti di PhyPhox un’applicazione, che sfrutta i sensori dello smartphone per registrare ed esportare i dati.

