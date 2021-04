Ragusa premiata per aver superato il 65% di raccolta differenziata

La Regione Siciliana ha suddiviso un premio economico agli Enti locali che nel corso del 2019 sono stati capaci di superare la quota del 65% nella raccolta differenziata riconoscendo al Comune di Ragusa, come premialità, la somma di 193,269 euro.

“I cittadini perbene ragusani, e sono tanti – dichiara il sindaco Peppe Cassì – hanno permesso alla nostra città di ricevere un riconoscimento così importante. Su 390 Comuni siciliani infatti, solo 134 hanno centrato l’obiettivo e Ragusa è, dopo Marsala, il Comune tra questi maggiormente popoloso. Dei 5 milioni di euro stanziati dalla Regione, alla nostra città sono stati assegnati 193.269 euro.

Anticipo già la richiesta più probabile: suddividere la somma pro-capite per consentire una riduzione della Tari corrisponderebbe a pochi euro di sgravio annuo per utenza. Preferiamo quindi destinare questa risorsa a migliorare il decoro della nostra città. Tra le altre iniziative, abbiamo ad esempio pensato di realizzare dei copri-mastelli da concedere in comodato gratuito ai locali che non hanno spazi interni, e che hanno sede nelle vie di maggiore interesse turistico, come il centro storico, Ibla, Marina di Ragusa, Donnafugata. Ora che per queste attività si prefigura la possibilità di tornare a lavorare all’aperto e con distanziamento, è opportuno che i mastelli siano schermati con soluzioni che miglioreranno il decoro. Un’esigenza manifestata tanto dai residenti quanto dagli esercenti che, duramente colpiti dalla crisi, saranno quindi sgravati da questa spesa.“

