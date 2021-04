Rigenera Italia. Fondi a comuni iblei per manutenzione pubblica nel 2021

“Raddoppiano i contributi previsti per il 2021 dalla norma Fraccaro, per finanziare interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile destinati ai comuni italiani: passano così da 500 milioni a un miliardo di euro.” E’ quanto riferisce con soddisfazione la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice (M5S), che aggiunge: “Ai comuni della provincia di Ragusa vanno complessivamente 2.6 milioni di euro, assegnati in proporzione al numero di abitanti, questo il dettaglio:

Acate 180.000 euro

Chiaramonte Gulfi 140.000 euro

Comiso 260.000 euro

Giarratana 100.000 euro

Ispica 180.000 euro

Modica 340.000 euro

Monterosso Almo 100.000 euro

Pozzallo 180.000 euro

Ragusa 340.000 euro

Santa Croce Camerina 180.000 euro

Scicli 260.000 euro

Vittoria 340.000 euro

Le risorse – precisa la presidente – possono essere utilizzate per interventi territoriali da avviare entro il 15 settembre prossimo, volti a molteplici finalità, quali, ad esempio, il rifacimento di strade, la manutenzione di edifici pubblici e scuole, la realizzazione o il completamento di piste ciclabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’ammodernamento di caldaie in edifici pubblici, l’abbattimento di barriere architettoniche.”

“Auspico che i sindaci della nostra provincia utilizzino nel migliore dei modi i fondi previsti da questa norma fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, che è già in vigore dal 2019.

Con il provvedimento ‘Rigenera Italia’ i nostri comuni, profondamente colpiti dalla crisi economica e sociale causata dalla pandemia, hanno un’occasione straordinaria per incidere sul territorio e migliorare la qualità di vita dei cittadini”.

“Questo provvedimento si pone nel solco del percorso che abbiamo avviato verso la piena realizzazione della transizione ecologica. E non dimentichiamo che grazie ai fondi messi a disposizione dallo Stato abbiamo la possibilità di aprire nuovi cantieri, sostenere l’occupazione e l’economia locale”. Conclude Lorefice

