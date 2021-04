Pallamano: la KeyJey Ragusa ospita la vice capolista

Settima giornata di ritorno nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile con la KeyJey Ragusa chiamata ad affrontare la vicecapolista Genea Lanzara. Il match è in programma domani, sabato 24 aprile, alle 19 nella palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino. Coach Mario Gulino, rispetto all’infausta trasferta di Benevento, potrà contare sul rientro tra i ranghi di Gerry Garozzo mentre il capitano Batù Russo dovrebbe sedersi solo in panchina per garantire una sorta di sostegno morale al gruppo. “Squadra molto forte quella del Lanzara che, non a caso, occupa la posizione di vicecapolista – affermano dalla KeyKey Ragusa – servirà una delle nostre migliori prestazioni, come quella di quindici giorni fa con il Noci 2013, per riuscire a controbattere nella maniera più adeguata possibile a quello che si annuncia lo strapotere non da poco degli avversari. Non è un caso che si trovino a sei lunghezze dalla capolista e, però, nel contesto di un campionato così combattuto, può accadere di tutto. Noi speriamo di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di dimostrare che il passo falso di Benevento è stata solo la doccia fredda di un momento. La salvezza non è ancora matematica. E quindi è necessario conquistare altri punti fondamentali per la nostra classifica. Cercheremo di mettercela tutta, sapendo che, tra le mura amiche, comunque abbiamo dimostrato di possedere una marcia in più”. Insomma, la KeyJey Ragusa cerca un’altra impresa così come accaduto con il Noci 2013.

