Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie Modica

Avrà inizio dal 1° maggio, un mese ricco di appuntamenti. Sarà trasmessa tutti i giorni, dalle 18:30 alle 20,0 in diretta televisiva su Canale 74 e sui canali Social della Basilica Madonna delle Grazie di Modica la recita del Santo Rosario meditato e a seguire la Celebrazione Eucaristica. Dal 1° al 31 di maggio, presso la Basilica Santuario Madonna delle Grazie si svolgeranno momenti di preghiera ma anche culturali. Il 4 maggio, data dell’ anniversario del ritrovamento del Quadro della Madonna, dopo la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Salvatore Cerruto, alle 20 Conferenza sul testo “Curuna”, preghiera scritta in onore di Maria SS. di tutte le Grazie. Giorno 13 Maggio è prevista l’ordinazione diaconale del seminarista Don Rocco Zuppardo presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Rosolini. Il 16 Maggio, alle 19, inaugurazione della Grotta di San Michele Arcangelo destinata alla Adorazione del SS. Sacramento, presieduta da Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto; il 25 Maggio, alle 20, Conferenza sul tema “Terra cotta e alabastro rosa come luoghi del racconto, la donazione di due opere raffiguranti il Cristo deposto”. a cura del Prof. Giancarlo Cappello del Liceo Artistico di Modica e di Giampaolo Viola, restauratore .

Il 30 Maggio, giorno della festa della Madonna delle Grazie, sono previste otto messe a partire dalle 5 del mattino fino alle 19:30. In questa giornata, vista la grande affluenza di fedeli in Basilica, verrà attivato il servizio di prenotazione online e telefonico. Per informazioni ulteriori visitare le Pagine social della Basilica.