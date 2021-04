Lunedì 3 maggio assemblea cittadina di Territorio Ragusa

Il Direttivo della sezione di Ragusa del Movimento Politico Culturale TERRITORIO organizza una Assemblea cittadina aperta gli iscritti e ai simpatizzanti.

L’Assemblea si terrà in video conferenza, lunedì 3 maggio 2021, alle ore 19.

Parteciperanno all’incontro Mario Cutello, Segretario provinciale di Territorio, Pierenzo Muraglie, Presidente Provinciale di Territorio, e Michele Tasca, Segretario cittadino di Ragusa.

Nel corso dell’incontro in videoconferenza, saranno rivissuti la storia e l’impegno del Movimento a 10 anni dalla sua costituzione, una storia di presenza sui territori, in città e in provincia, di vicinanza alle comunità, per una componente civica che è arrivata ad avere un gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana, sia pure per poco tempo. Un impegno che non è mai venuto meno, di esperienza culturale e politica che dura da tempo, e che si rinnova in questo particolare momento di grave crisi che pervade non solo il contesto economico sociale ma si allarga ai valori della politica, della famiglia, del lavoro, invadendo campi diversi, quali la sanità, la cultura, la scuola e la formazione.

Sarà l’opportunità per un confronto sui temi emergenti attuali che toccano, da vicino, i territori, si parlerà di sanità, di lavoro, di sviluppo economico, per uno scambio di vedute e di considerazioni con la classe dirigente del Movimento sulle esigenze delle città e delle comunità, con uno sguardo rivolto al futuro della nostra terra

e dei suoi figli.

