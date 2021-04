Confimprese. Il ripristino della vasca di Piazza Duomo a Ibla

Maestosa, austera, suggestiva, abbagliante. Di sera, poi, ha un effetto ancora più accattivante. Un manufatto, la vasca con la fontana d’acqua, di piazza Duomo, a Ragusa Ibla, che costituisce, in qualche modo, l’identità storica di una comunità. La vasca era da tempo degradata con numerose perdite d’acqua offrendo un cattivo biglietto da visita anche in chiave turistica alla scenografica piazza Duomo. Ora la fontana è stata rimessa a nuovo ed è così rinata. “Sono state innumerevoli le segnalazioni alla precedente amministrazione senza alcun riscontro –spiega il presidente provinciale di Confimprese iblea, Pippo Occhipinti – in molti, tra gli amministratori, pensavano non fosse utile la sistemazione di questa splendida vasca. Ho esposto, così, il problema all’assessore Francesco Barone, il quale mi ha rassicurato circa un pronto e immediato intervento. Pensavo, a malincuore, che fosse l’ennesimo spreco di tempo ed, invece, ecco li. La fontana, in poche settimane, è rinata nel suo antico splendore. Un bel biglietto da visita per la nostra città, la nostra comunità e la suggestiva piazza Duomo. Ringrazio l’assessore Barone per l’immediato e tempestivo intervento. Un segnale concreto in un momento in cui di incertezze c’è ne sono sin troppe”.

