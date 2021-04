Ragusa, Vitale. Prosegue monitoraggio impianti sportivi

Prosegue il monitoraggio dell’impiantistica sportiva che l’amministrazione comunale di Ragusa, sindaco Peppe Cassì in testa, con il supporto dell’assessore al ramo, Eugenia Spata, sta portando avanti con l’obiettivo di completare la manutenzione degli impianti che, in questo periodo di rafforzamento delle restrizioni, sono stati meno utilizzati. “Grazie alla efficace azione operativa dell’ufficio Sport – afferma il consigliere comunale Daniele Vitale che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione – è stato possibile concretizzare delle specifiche migliorie in quasi tutti gli impianti della nostra città. Non dimentichiamo che a Ragusa il numero delle strutture è davvero notevole e questo comporta un impegno non da poco sul fronte delle manutenzioni. Mi piace, inoltre, sottolineare come, in questi giorni, siano davvero numerose le presenze, nel rispetto delle normative vigenti, allo skatepark di viale Colajanni che, affidato in gestione all’associazione Southopia, sta vedendo migliorare, settimana dopo settimana, la propria fruibilità. Davvero molto interessante la prospettiva che si è aperta per tutti gli appassionati e per coloro che lo sono diventati grazie alla presenza della struttura”.

