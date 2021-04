Fondi per 2,6 milioni di euro per i comuni iblei

Fondi a comuni iblei per manutenzione pubblica nel 2021. Raddoppiano i contributi inviati dal Governo previsti per il 2021 dalla norma Fraccaro, per finanziare interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile destinati ai comuni italiani. Per il borgo Monterosso Almo lo stesso finanziamento è stato usato dal comune nel 2020 per la sostituzione dei lampioni di corso Umberto. Quest’anno il Governo ha raddoppiato i fondi che per Monterosso Almo passano da 50 mila a 100 mila euro.

Le risorse possono essere utilizzate per interventi territoriali da avviare entro il prossimo 15 settembre . I fondi verranno impiegati per molteplici finalità quali il rifacimento di strade, la manutenzione di edifici pubblici e scuole, la realizzazione o il completamento di piste ciclabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’ammodernamento di caldaie in edifici pubblici e l’abbattimento di barriere architettoniche.

