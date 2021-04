Modica. M5S propone l’Assessorato della Transizione Ecologica

Nei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle di Modica, per tramite del suo portavoce in Consiglio Comunale, il Consigliere Marcello Medica, ha presentato un’altra proposta per istituire parallelamente a quanto realizzato a livello nazionale, un Assessorato della Transizione Ecologica. Uno specifico Assessorato comunale, dunque, che accorpi in modo organico le attuali deleghe all’Ecologia, al Verde Pubblico, all’Efficientamento Energetico, all’Energia e ai Trasporti e Mobilità, oggi detenute separatamente da diversi Assessori.

Una mozione consiliare, avente ad oggetto “Istituzione Assessorato della Transizione Ecologica”, in cui si evidenzia che, coerentemente agli orientamenti europei, l’Italia ha adottato il Piano Nazionale Integrato Energia Clima 2030, (PNIEC) uno strumento fondamentale che segna l’inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione; inoltre l’Italia ha recepito il pacchetto di direttive europee sull’economia circolare, per effettuare prevenzione nella gestione dei rifiuti, e nell’approvvigionamento delle PP.AA. con gli acquisti verdi GPP e i CAM.

Nell’atto consiliare si fa presente che il Consiglio dei Ministri con il decreto-legge 22/2021 ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in sostituzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria del Ministero dello Sviluppo Economico. Il decreto ha istituito inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

A tal riguardo, si rileva, altresì, che anche la Regione Lazio ha istituito l’Assessorato della Transizione Ecologica e la Trasformazione Digitale, individuando quali relativi ambiti di azione l’Ambiente e le Risorse Naturali, l’Energia, l’Agenda Digitale e gli Investimenti Verdi; e che è imprescindibile il supporto degli enti locali nell’attuazione dei progetti e dei piani di investimento nel campo dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile del trasporto urbano sostenibile, dell’economia circolare e della tutela delle risorse naturali, oltre agli altri obiettivi di Agenda 2030.

Con la mozione, pertanto, si impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale a istituire, parallelamente a quanto realizzato a livello nazionale e nella Regione Lazio, un Assessorato della Transizione Ecologica, preposto all’attuazione delle politiche ambientali, con il compito in particolare di attuare le buone pratiche per la Tutela dell’Ambiente e Risorse Naturali, Energia e Investimenti Verdi, Contrasto al Dissesto Idrogeologico e Prevenzione dei Rischi Naturali, in coerenza con le politiche ambientali nazionali.

Insomma, una proposta tesa ad allinearsi a quanto già tracciato a livello nazionale e regionale per programmare in modo organico lo sviluppo sostenibile della città nei prossimi anni, che tenga conto delle priorità e delle potenzialità ma nel rispetto rigoroso dell’ambiente in senso lato.

Il M5S di Modica auspica che l’atto consiliare, una volta approdato in aula, possa essere recepito positivamente dal Consiglio e successivamente fatto proprio dall’Amministrazione per dare vita anche a Modica all’Assessorato della Transizione Ecologica.

