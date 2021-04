Modica. Riunione politica Consiglieri di opposizione

Si è svolta ieri una riunione politica di coordinamento dei Consiglieri Comunali di opposizione a Modica in vista della prossima seduta consiliare di lunedì 26 aprile.

Un incontro partecipato dai Consiglieri Medica, Cavallino, Carpentieri, Castello, Agosta e Morana (Spadaro assente per motivi istituzionali), che hanno avuto modo di confrontarsi sul nutrito ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale che prevede l’approvazione di ben quattro regolamenti comunali. Si tratteranno, infatti, il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Modifica per l’anno 2021”; “Approvazione del Regolamento disciplinante misure di contrasto all’evasione dei tributi locali ex art. 15-ter del D.L. n.34/2019”; “Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale”; “Modifiche al Regolamento generale delle entrate comunali a valere dal 1° gennaio 2021”.

Un dibattito serio e costruttivo sulle tematiche consiliari ma anche sulla futura gestione delle sedute, attualmente in videoconferenza e per le quali, anche in vista delle aperture a livello nazionale dal prossimo 26 aprile, i consiglieri ritengono che possano svolgersi in presenza, valorizzando al massimo il ruolo dei Consiglieri Comunali e per conseguenza l’importante Istituzione del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno, inoltre, convenuto sull’importanza di tali incontri di coordinamento, pur nelle differenze di orientamento politico, al fine di trovare possibili convergenze sugli atti più importanti che vanno ad incidere sulla vita economica e sociale dei cittadini e delle imprese di Modica.

Salva