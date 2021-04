Monterosso Almo. Addolorata: domenica consacrazione del paese

Domenica 25 aprile a Monterosso Almo sarà la Festa degli angeli. Si concluderanno, dunque, i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale del borgo montano, che hanno preso il via con la domenica in Albis. In particolare, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica mentre alle 11 è fissata la solenne santa messa presieduta dall’arciprete, il sacerdote Giuseppe Antoci. Alle 12, poi, ci si sposterà al cimitero dove è prevista la preghiera per i defunti e la benedizione. A causa delle restrizioni anticovid, non è consentita la presenza dei fedeli che, però, potranno seguire il rito attraverso il canale Facebook della pagina “Parrocchia Maria Ss. Assunta e santuario diocesano dell’Addolorata”. Le iniziative religiose, nella stessa giornata, proseguiranno alle 19 con la recita del Rosario, le litanie e coroncina all’Addolorata. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica. A conclusione, poi, ci sarà un momento molto atteso dall’intera comunità dei fedeli e non solo. E’, infatti, in programma l’atto di consacrazione alla santa patrona del paese. Tra le iniziative religiose di questi giorni, intanto, anche l’adorazione eucaristica di domani, venerdì 23 aprile, a partire dalle 20.

Salva