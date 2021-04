Ragusa. Nuova nomina alla Regione per l’on. Dipasquale

L’on. Nello Dipasquale è stato nominato vice presidente della Commissione speciale di Indagine e Studio per il Monitoraggio dell’Attuazione delle Leggi dell’Assemblea Regionale Siciliana”.

“Riteniamo che l’elezione a vice presidente di tale organismo parlamentare – dicono Mario Cutello e Pierenzo Muraglie, rispettivamente segretario e presidente provinciali del Movimento Territorio – – sia un importante e giusto riconoscimento per l’enorme mole di lavoro prodotta dal parlamentare ibleo con cui il nostro movimento ha quotidiani confronti sui temi che riguardano il territorio ibleo e non solo in un momento di estrema complessità politica e sociale per la Sicilia. Siamo sicuri che il nuovo e qualificante impegno per l’on. Dipasquale possa rappresentare un ulteriore strumento a disposizione di tutti i comuni della nostra provincia per seguire ancora meglio, e più da vicino, le opportunità legislative per la crescita delle realtà locali”.

