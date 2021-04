“È così che l’ospedale dovrebbe funzionare”. Riceviamo

É così che l’ospedale dovrebbe funzionare in tutti i reparti per il bene dei pazienti, costretti ad affrontare momenti difficili da soli, dove ogni certezza viene loro a mancare. Ecco, allora, che trovare medici come Trombadore è fondamentale, perché si ritrova la forza di affrontare tutto con consapevolezza, fiducia e serenità.