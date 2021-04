Valeria Calabrese riconfermata tecnico della boxe giovanile azzurra femminile

Valeria Calabrese è stata riconfermata anche per il 2021 tecnico responsabile del settore giovanile femminile della Nazionale di Boxe.

La riconferma arriva mentre Valeria è impegnata con la sua squadra nei campionati del mondo di Youth, in corso in Polonia. In questa manifestazione l’Italia ha ottenuto ben due medaglie di Bronzo.

Valeria resterà ancora alla guida del team delle azzurrine e avrà ancora una volta l’opportunità di trasmettere passione e grinta, in uno sport particolare dove gli asiatici la fanno da padrone, oltre a mettere in campo la sua esperienza di pluricampionessa.

I prossimi appuntamenti per Valeria Calabrese saranno i campionati italiani femminili, in programma a maggio, in quell’occasione il responsabile tecnico dovrà osservare e comporre le squadre nazionali per le prossime manifestazioni sportive.

