Vaccino. Open day anche nel week end

È partita da oggi, con un giorno di anticipo, cosi come indicato dal Presidente della Regione, l’open day anche per questo fine settimana.

La nuova programmazione è scaturita dal successo che si è registrato lo scorso fine settimana.

Nello speciale “Open weekend” anti-Covid è estesa la possibilità di vaccinarsi – con Pfizer/Moderna – senza prenotazione anche agli over 80 e a tutti i cittadini over 60 che appartengono alle categorie a elevata fragilità. Questa opportunità è offerta negli hub dei tre distretti: Ragusa, ex ospedale Civile; Modica – contrada Beneventano e “Fiere” di Vittoria da oggi e fino a domenica dalle ore 8.00 alle 20.00.

Resta confermata, così come nella settimana scorsa, la vaccinazione senza prenotazione per il target 60-79 anni – senza fragilità – con AstraZeneca, sempre dalle ore 8.00 alle 20.00.

È necessari compilare la modulistica prima di presentarsi al centro vaccinale e di portare con sé la tessera sanitaria.

Gli interessati possono scaricare la suddetta modulistica su sito dell’Asp:https://www.asp.rg.it/moduli-vaccinazione

