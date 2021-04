L’Ust Cisl Rg/Sr aderisce all’iniziativa Anpi “Strade di Liberazione”

Anche l’Ust Cisl Ragusa Siracusa darà il proprio contributo per la Festa della Liberazione aderendo all’iniziativa promossa dall’Anpi intitolata “Strade di Liberazione”. Attraverso il gesto simbolico della deposizione di un fiore, da parte di un giovane ed un adulto sotto le targhe delle vie e delle piazze della provincia di Ragusa dedicate ad antifascisti e partigiani, si vuole rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la democrazia. Alle 16 del 25 Aprile anche i fiori della Cisl saranno numerosi a testimoniare la partecipazione dell’organizzazione per ribadire l’importanza dei valori fondativi della nostra Repubblica. “L’Anpi – spiega la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi – ha invitato le cittadine e i cittadini a deporre un fiore, il tutto nel pieno rispetto delle normative antiCovid, per cui non dovranno essere più di due le persone a compiere il gesto simbolico, possibilmente un giovane e un adulto. In questo modo, il 25 aprile il Paese si ritroverà riunito intorno a quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia. Un fiore destinato a diventare una luce accesa sul sacrificio di tanti uomini e donne da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione. Si tratta di una iniziativa simbolica importante. Abbiamo accolto l’invito del nostro segretario nazionale, Luigi Sbarra, a partecipare. Un’iniziativa che ci deve vedere fortemente mobilitati, anche in questa stagione difficile per tutto il Paese, a ricordare il sacrificio degli eroi della Resistenza ed a tenere sempre alti i valori costituzionali della libertà, della democrazia, dell’antifascismo, per una ricostruzione economica e sociale del paese nel segno dell’equità, della giustizia sociale e dell’unità. Rivolgiamo un appello alle cittadine e ai cittadini della provincia di Ragusa affinché all’orario prestabilito possano deporre un fiore nelle Strade di liberazione”.

