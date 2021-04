Donazioni di olio a famiglie ragusane bisognose

Alcune confezioni di olio prodotto dal Distaccamento provinciale del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale sono state donate nella giornata di martedì 20 marzo al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e ai rappresentati di alcuni Comuni limitrofi.

“L’olio, ricavato dagli ulivi presenti nelle foreste demaniali iblee donato al Comune di Ragusa – dichiara il sindaco Peppe Cassì – sarà devoluto ad alcune famiglie bisognose della nostra città tramite la collaborazione della Caritas diocesana. E’ un gesto di generosità con un grande valore simbolico: non solo perché parliamo di un prodotto che ha le peculiarità e le qualità migliori della nostra terra, ma anche perché, in un momento di difficoltà come quello che troppe famiglie stanno vivendo, anche una bottiglia di olio può rappresentare una forma di sostegno.”

