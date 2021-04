Scavolini le ultime creazioni

Da oltre 60 anni Scavolini è uno dei marchi più importanti e prestigiosi del Made in Italy nel settore dell’arredamento. Le sue prime creazioni, che sono rimaste ancora oggi uno dei punti di forza dell’azienda, sono state le cucine. Ancora oggi chi vuole rendere unico l’ambiente cucina della propria casa, con un design classico o moderno, sa di poter contare sui modelli che fanno parte delle collezioni dell’azienda pesarese, i cui prodotti sono distribuiti su tutto il territorio italiano da rivenditori come ad esempio Tre P ceramiche Appia, con i suoi 2 showroom romani situati in Via della Maglianella, in zona Aurelio e in Via Appia Nuova, nelle vicinanze dell’Ippodromo Capannelle.

Le collezioni Scavolini disponibili si suddividono in due grandi settori, le cucine classiche e le cucine moderne, e in entrambi i casi le soluzioni permettono di delineare spazi abbinando gusto e razionalità. Le cucine classiche hanno uno stile elegante anche se sono realizzate con tecniche innovative, e i preziosi decori, abbinati ai dettagli esclusivi, consentono di arredare l’ambiente cucina con una sensibilità ed una raffinatezza unica. Le cucine moderne sposano la loro raffinatezza e il loro gusto contemporaneo con le esigenze sempre più particolari della vita moderna, incontrando stili diversi e risultando adatte a tutta la clientela.

Le cucine classiche Scavolini Basic sono caratterizzate da una eccellente qualità del prodotto, che si abbina alla facile componibilità. A questo si aggiunge sia il multiforme design, opera di Gianni Pareschi e di Vuesse Design, ed il prezzo contenuto che le rende accessibili a un’ampia clientela che ama le cucine belle e di qualità.

I componenti della linea Baccarat rappresentano la “nuova frontiera” dello stile classico, ad inizio del terzo millennio, quelli di Absolute Classic uniscono classico e moderno in uno stile molto personale, grazie anche alla presenza di vetri molati e particolari in ottone. I componenti della linea Baltimora hanno un appeal sofisticato, che si abbina all’amore per la tradizione, creando una cucina living nella quale il concept contemporaneo, dato dalle finiture inedite e dalle audaci soluzioni tecnologiche si sposa nel migliore dei modi con il fascino delle cucine del passato, grazie al materiale con il quale è realizzata, il Rovere Bianco Assoluto.

La linea Exclusiva, destinata ad ambienti di lusso, si presenta con dei dettagli sartoriali che creano un ambiente che colpisce all’istante, e materiali preziosi. Gli abbinamenti, come ad esempio la pelle colore Ebano e la finitura laccato lucido Visone, conferiscono grande pregio all’insieme. Le cucine classiche Scavolini Easy, oltre ad offrire alla clientela l’emozione data da prodotti firmati sono caratterizzate da prezzi accessibili, resi possibili dalle soluzioni tecniche e dalla scelta dei materiali che confermano la garanzia di qualità tipica del marchio. I componenti della linea Colony mettono insieme funzionalità e componibilità, dai piani di lavoro, ai contenitori, e agli elettrodomestici.

L’estetica della cucina è definita dalle ante e dai materiali, oltre che dai colori, senza ricorrere a orpelli e stondature. Una scelta che consente di piacere anche a coppie giovani e che si sposa bene con le case di campagna. La linea Family racconta l’eleganza della tradizione e contribuisce alla “familiarità” tipica dell’ambiente cucina, mettendo insieme funzionalità e qualità estetica. La sua caratteristica principale è rappresentata dall’anta l’anta telaio con “bugna” che è capace di donare un sapore familiare alla cucina, anche grazie alla nuance “Larice Neve“.

Le cucine moderne abbinano gusto contemporaneo e raffinatezza, con stili diversi, ma tutti adatti alle esigenze proposte dalla vita quotidiana. I modelli hanno linee essenziali o in alternativa “di tendenza” e sono allo stesso tempo conviviali e funzionali.

Un esempio molto significativo è “Mia by Carlo Cracco” un modello che è stato creato in collaborazione tra Scavolini ed il celeberrimo chef stellato. Una interpretazione domestica magnifica della tipica cucina professionale, che ha richiesto circa due anni di lavoro per offrire alla clientela il miglior prodotto possibile, Un progetto unico nel suo genere e che porta sempre in primo piano la parola d’ordine “professionalità”. Gli “ingredienti” che lo chef ha inserito nella cucina per renderla confortevole e nello stesso tempo funzionale sono le maniglie con un disegno esclusivo, le finiture come l’acciaio scuro, la Biomalta Argilla, lil Rovere Gessato e il vetro Stospol, ma anche la modularità dei componenti, e gli elettrodomestici che la completano come ad esempio il cassetto sottovuoto che possiede una funzione di marinatura grazie alla lampada riscaldante. Dandy Plus, rappresenta l’evoluzione della cucina compatta, un progetto innovativo realizzato in collaborazione con il designer Fabio Novembre, con le forme che si rifanno a quelle del modello storico dell’azienda pesarese, uscito sul mercato negli anni ’80, e caratterizzato da colori vivaci, curve morbide e segni distintivi caratteristici del design italiano.

Boxi è una cucina nata dal progetto BoxLife, un vero e proprio concentrato di stile abbinato alla funzionalità. Le sue caratteristiche principali sono lo spessore di 22 millimetri, la maniglia con taglio a 45 gradi e l’anta piana, con una serie di componenti che vanno dai pansili in lamiera agli elementi a giorno e agli armadi ripostiglio, per creare un insieme perfettamente aderente allo stile contemporaneo.

Flux Swing unisce estetica e funzionalità con linee esclusive con sagomature particolari come quelle delle ante e dei componenti di raccordo, con una cappa integrata dalla linea esclusiva ad incasso e con le linee della penisola e del banco colazione. Una purezza formale che deriva dal design di Giugiaro Design.

Formalia è una cucina con indiscutibile personalità, quasi una icona di stile, realizzata con la collaborazione del noto designer Vittore Niolu, che dona eleganza e carattere all’ambiente ed a tutta la casa. La caratteristica distintiva di questo progetto è l’anta sagomata con una maniglia in testa di colore nero o titanio, con una estetica accattivante e linee rigorose.

Il modello Urban è quello che propone, in chiave moderna, le linee delle cucine componibili sistemate, come un tempo, da parete a parete. La sua vasta gamma di finiture e colori permette nello stesso tempo di interpretare questa cucina nel modo più piacevole possibile e in accordo al proprio gusto, potendo contare anche su materiali facili da pulire.

