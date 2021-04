Ragusa. Cassì incontra alcuni membri dell’associazione Serfatari

Il Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì ha incontrato alcuni membri dell’associazione Serfatari, ragazzi che non solo praticano e insegnano una disciplina sportiva che permette di vivere a stretto contatto con la natura, ma si occupano anche di sicurezza in mare e di ambiente. Nei giorni scorsi, afferma Cassì, hanno raccolto decine di bottiglie di birra abbandonate da balordi in punti nascosti tra gli scogli di Punta Braccetto. Avvistato il problema dal mare, questi ragazzi sono intervenuti scongiurando un serio danno ambientale. Oltre a ringraziarli per il loro gesto, abbiamo offerto loro, come a chiunque voglia spendersi in attività a favore della collettività, tutto il supporto necessario. Ci sembra il minimo. Solo se cittadini e amministrazione lotteranno fianco a fianco l’inciviltà potrà essere vinta. E’ un piacere sapere che, mentre alcuni continuano a sporcare mostrando spregio per i controlli e disprezzo per la loro terra, altri scelgano concretamente di fare. In città sta crescendo un fermento positivo e propositivo. “

