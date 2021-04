Giovane modicana selezionata a “Science on Stage Festival 2021”

Anche Modica sarà presente al “Science on Stage Festival 2021” con l’artista e Peer Coach Jonida Xherri, modicana di origine albanese , selezionata per la sezione “STEM with Arts” con il progetto di arte/didattica “Radici fuori Confine”. Il progetto della giovane artista, è uno dei pochi selezionato nell’isola e l’unico in provincia di Ragusa, che tratta argomenti importanti come l’immigrazione, l’ospitalità e la botanica che confluiscono in un unico tema: il pianeta terra. L’artista tramite le sue rappresentazioni vuole lanciare un messaggio importante, ovvero che i confini non esistono, nonostante le differenze che l’uomo ha creato riportando come esempio il periodo che il nostro pianeta sta vivendo a causa della pandemia, dove non esistono confini poiché il virus prende tutti indifferentemente. “Ogni pianta ha la sua storia, ci sono piante estinte o quelle in via d’estinzione, ci sono piante che sopravvivono ed altre che hanno bisogno di un certo clima, ci sono piante che possono essere coltivate o quelle che crescono in modo spontaneo, ci sono le piante che anche se coltivate spesso escono dai confini dei giardini diventando anche invasive” scrive la giovane artista in una mail all’assessore alla cultura, Maria Monisteri, informandola della sua partecipazione in rappresentanza della città di Modica al festival. L’opera si propone soprattutto come progetto didattico da realizzare con le scuole di vari gradi. Si creerà cosi un “ponte didattico” dove la lezione degli studenti si trasferiranno dallo spazio interno dell’aula, allo spazio del “mondo-labirinto”, dove l’insegnamento avverrà in prima persona. L’installazione completa, con quasi 100 piante, verrà esposta questo settembre a Faenza all’interno di “Scienze on Stage Festival 2021”.



Salva