A Modica mostra diffusa “San Giorgio contro il virus”

La città di Modica si trasforma in una galleria d’arte all’aperto per accogliere la mostra “San Giorgio contro il virus”. In occasione della festa del Santo Patrono, dal 23 al 30 aprile il salotto di città viene decorato da manifesti colorati che diventano teatro di una suggestiva mostra diffusa in cui viene illustrata l’immaginaria storia di San Giorgio chiamato da Dio per proteggere la città di Modica e la sua amata Santa Margherita dal virus della pandemia.

Gli spettatori potranno passeggiare liberamente lasciandosi raccontare questa storia di speranza, coraggio, amore e devozione realizzata dall’illustratore modicano Emanuele Mandolfo e curata da Paola Contino con il supporto del Nuovo Cineteatro Aurora e la collaborazione dell’assessore alla Cultura, Maria Monisteri che ha sostenuto l’attuazione del progetto e del Patrocinio da parte del Comune di Modica.

La mostra è accessibile in qualsiasi momento in quanto le opere sono posizionate all’aperto lungo tutto il corso principale e di fronte l’ingresso del cinema.

