Santa Croce. Al via lavori di pulizia nelle strade extraurbane

Sono iniziati i lavori di rimozione di rami d’albero ed erba lungo alcune strade extraurbane del territorio di Santa Croce Camerina. Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria che riguardano le seguenti strade:

– Casuzze direzione Santacroce fino a intersecare la Santa Croce – Marina

– Strada in contrada Vignazze (dalla Madonnina fino a Corso Oceano Indiano), parallela alla Santa Croce-Punta Secca

– La Maglialonga, strada che collega Punta Secca con Punta Braccetto

– Strada che collega Punta Secca con Torre di Mezzo

Stessi interventi sono previsti in diverse zone del territorio con la stessa finalità.

“Si tratta – commenta il Sindaco Barone – di interventi già programmati in vista della stagione estiva che vede riversare sul nostro territorio una consistente presenza di automobilisti, motociclisti e ciclisti. Pertanto questi lavori di manutenzioni sono mirati maggiormente alla sicurezza stradale. Interventi necessari non solo per la sicurezza, ma anche per il decoro extraurbano, rendendo più fluida la viabilità nei collegamenti tra le borgate di Santa Croce.”

