Calcio. Il Marina di Ragusa chiude con il Ds e i due allenatori

A seguito di una serie di consultazioni interne alla dirigenza del Marina di Ragusa, la società comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo, Cesare Sorbo.

Per lo staff tecnico, la società ha chiuso il rapporto di collaborazione con l’allenatore della Prima Squadra, Domenico Giacomarro ed il suo vice Alessandro Nigro a cui va l’augurio di migliori fortune. Trattasi di decisioni che rientrano in un contesto esclusivamente professionale. Alla luce di tali decisioni, la società richiama alla guida tecnica della Prima Squadra, Mister Salvatore Utro.

Il tecnico palermitano ha risposto positivamente alla chiamata e con lo stesso e entusiasmo che ha caratterizzato la sua lunga esperienza in casa rossoblu. Il tecnico è già a lavoro con l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società ad inizio campionato. Al Direttore Sorbo va il ringraziamento per quanto fatto in questi anni di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, raggiungendo importanti traguardi, tra cui la vittoria del campionato di Eccellenza, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi.

Salva