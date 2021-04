Vittoria, ciclismo. Importanti affermazioni per la Multicar

Arrivano le prime grandi affermazioni per l’Asd Multicar Amarù. I sacrifici che hanno caratterizzato l’attività della squadra in questi ultimi mesi stanno, finalmente, trasformandosi in risultati concreti. E’ il caso del primo successo stagionale ottenuto da Christian Di Prima. Il giovane catanese di Pedara, 16 anni, portacolori del sodalizio ipparino, ha conquistato la crono per allievi a Cefalù Sant’Ambrogio fermando il cronometro sul tempo di 8’28”. Una condotta di gara praticamente perfetta che ha consentito al giovane corridore di dominare la corsa contro il tempo sin dalle prime battute, consentendogli la possibilità di tagliare un traguardo di enorme prestigio. Al nono posto, poi, è arrivato Elia Basile che ha lottato strenuamente per cercare di regalare alla propria squadra un altro piazzamento meritevole della massima considerazione. Risultati positivi anche per la compagine Juniores che, al giro delle Madonie, ottantacinque chilometri, ha visto il piazzamento di Lorenzo Ragusa al sesto posto mentre decimo si è classificato Vittorio Talento. Inoltre, in un’altra competizione, quella di Vittoria, che ha visto impegnati Esordienti e Allievi, è da registrare il terzo posto per Angelo Pace per quanto riguarda gli Esordienti e il secondo posto di Elia Basile tra gli Allievi. Una giornata, dunque, ricca di soddisfazioni per la squadra vittoriese come conferma anche il presidente Carmelo Cilia. “Era quello che auspicavamo – afferma quest’ultimo – dopo l’impegno che i ragazzi hanno profuso nelle ultime settimane per migliorarsi. Stiamo cercando di dare il massimo su più fronti. E siamo soddisfatti perché sono arrivati questi riscontri importanti. Non era semplice in quanto, come sempre, la concorrenza è agguerritissima. I nostri ragazzi hanno operato con la massima determinazione e ce l’hanno fatta a raggiungere obiettivi di un certo spessore”. Risultati che si spera di confermare, adesso, in occasione dei prossimi appuntamenti nel contesto di una stagione che continuerà ad essere sempre contrassegnata dall’emergenza sanitaria.

