Interventi di pulizia e messa in sicurezza di fiumi e torrenti

Il dipartimento regionale Tecnico infatti, tramite gli uffici del Genio civile, ha avviato e avvierà in questi giorni i cantieri di manutenzione e pulizia di molti corsi d’acqua in tutte le province secondo il Piano di manutenzione straordinaria del bacino idrografico della Sicilia messo in campo tre anni fa dal governo Musumeci.

Si tratta di un’attività incessante per prevenire possibili fenomeni di esondazione, con conseguenze in alcuni casi tragiche per la popolazione, come purtroppo accaduto anche nel recente passato.

Di seguito gli interventi in corso e quelli previsti.

Agrigento: torrente Cavarretto (Menfi), vallone Bellapietra e vallone Carabollace (Sciacca), torrente Borraitotto (Favara), vallone Cangemi (Ribera), valloni Rocca Rossa-Fra Paolo e contrada del Carmelo (Racalmuto).

Caltanissetta: torrente Pinzelli e fiume Imera (Caltanissetta), fiume Platani (Acquaviva Platani e Campofranco), torrente Belice (Villalba), fiume Gallodoro, torrente Pila, torrente Coda di Volpe, torrente Favara, torrente San Giuseppe e torrente Coniglia-Acquicella (Campofranco), torrente Valle Torta, Monacella dell’Oliva, torrente Valle Priolo (Gela).

Catania: torrente Jungo e torrente Cozzi-Babbotratto (Riposto), tratto a valle della strada statale 114 (Acireale), regia trazzera in prossimità del fiume Troina (Bronte), torrente Cava e torrente Ippolito (Scordia), tratto di torrente via Pippo e vallone Buonconsiglio (Ramacca)

Enna: fiume Dittaino (Assoro), fiume Salso (Regalbuto), torrente Calderai (Enna), torrente Sparagogna (Catenanuova).

Palermo: torrente Vadduneddu (Monreale).

Ragusa: vallone Pisciotta (Modica-Ragusa).

Siracusa: cava Bugghiula – Sanghitello e vallone Giastritto (Avola), torrente Monachella e torrente Castelluuccio (Priolo).

Trapani: fiume Belice (due interventi a Partanna, uno a Poggioreale), fiume Lenzi (Trapani-Erice), torrente Forgia (Buseto Palizzolo)