On. Ragusa. Nessuna chiusura del centro vaccinale di Scicli

Basta con la bufala della chiusura del centro di vaccinazione a Scicli”. E’ quanto afferma l’on. Orazio Ragusa che, piuttosto, da giorni si sta battendo per fare in modo che lo stesso centro possa essere potenziato grazie al supporto proveniente dall’Asp. “Non si può gestire la politica – sottolinea il parlamentare all’Ars – con le sciocchezze e con le false notizie come qualcuno sta cercando di fare. Non solo non è prevista la chiusura ma l’aumento dei vaccini da somministrare ogni giorno. Lo ha assicurato il manager dell’Asp con cui mi sono confrontato. E non è un caso che nei giorni scorsi la media era di 90 inoculazioni al giorno mentre ieri sono stati somministrati ben 150 vaccini. Riteniamo, però, che con l’arrivo delle scorte, a Scicli, si dovrà aumentare il numero per contribuire ai 3.300 vaccini giornalieri che si dovranno effettuare in provincia già dai prossimi giorni. E’ una corsa contro il tempo per fare in modo che, nella fattispecie, la popolazione locale possa essere coperta il prima possibile. Invitiamo, altresì, l’Asp di Ragusa a comunicare alla comunità iblea qual è la situazione provinciale e quella relativa a ogni comune così che si possa avere chiara l’idea su come sta procedendo la campagna vaccinale”.

