Addolorata a Monterosso, il 25 aprile l’atto di consacrazione

Stanno proseguendo le iniziative religiose programmate in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale di Monterosso Almo, che hanno preso il via domenica scorsa, domenica in Albis, con la benedizione dei campi presso Sant’Antonio u viecchiu e che si concluderanno il 25 aprile con la festa degli Angeli. Oggi, venerdì 16 aprile, è in programma l’adorazione eucaristica, a partire dalle 20, mentre domenica 18 aprile, alle 11 e alle 19,30, si terranno le celebrazioni eucaristiche che rientrano nel contesto delle iniziative pianificate per le celebrazioni in questione. Il rito della benedizione dei campi, domenica scorsa, è stato seguito da numerosi fedeli attraverso il canale social “Parrocchia Maria Ss. Assunta e santuario diocesano dell’Addolorata”. Anche in questa occasione contrassegnata dalle restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria, la comunità di Monterosso Almo si sta contraddistinguendo per la notevole devozione nei confronti della propria regina e patrona. Le celebrazioni programmate si concluderanno, il 25 aprile, con l’atto di consacrazione alla santa patrona dell’intero paese di Monterosso Almo. Un’attenzione supplementare, dunque, quella che viene rivolta per questa occasione all’Addolorata.

