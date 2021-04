Covid: ancora un decesso in provincia, aumentano i positivi

Non dà tregua l’aumento dei positivi in provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 ore si registra un altro decesso e l’aumento dei soggetti in isolamento domiciliare. Dal dato del report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19 si evince l’andamento omogeneo della curva nell’ultima settimana, che vede protagonisti Ragusa, Comiso, Vittoria e Modica con l’aumento costante degli attuali positivi mentre Scicli da oggi torna in zona arancione. A destare maggiore preoccupazione è Ragusa dove i casi sono in netto aumento superando le 300 unità positive e mantenendo ancora il triste primato di prima città in provincia per numero di positività. L’aumento dei positivi coinvolge pure Modica dove si registra, in pochi giorni, l’innalzamento dei numeri ma si continua con il serrato screening di massa per individuare i positivi in attesa dell’apertura del centro vaccinale di contrada Beneventano, ma nel resto della provincia si registra una leggera flessione.

I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 140 (+1rispetto a ieri), Acate 16 (-), Chiaramonte 5 (-1), Comiso 162 (+1), Giarratana 11 (+1), Ispica 17 (+4), Modica 113 (+2), Monterosso 1 (-), Pozzallo 36 (+1), Ragusa 311 (+6), Santa Croce 42 (-1), Vittoria 201 (+3). Le persone positive sono 1126 (ieri erano 1110) di cui 1055 in isolamento domiciliare, 59 ricoverate e 12 nella Rsa di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 28 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui 1 fuori provincia); 14 in area grigia (di cui quattro da fuori provincia) e 13 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 4 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8731 mentre i decessi 231.

Salva