Ragusa. Ritinteggiatura completata nella tribuna B del Selvaggio

Il Gruppo Ultras Iblei Ragusa ha curato e completato, prima della gara di domenica scorsa con il Giarre, la ritinteggiatura della tribuna B, in azzurro, solitamente riservata ai sostenitori della squadra di casa, e il ripristino della tabella dedicata alla memoria di Emanuele Firrito, storico tifoso del Ragusa calcio, a cui la gradinata è intitolata. “Un percorso autorizzato – spiega il consigliere comunale Daniele Vitale – dall’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport, Eugenia Spata, ma gestito e realizzato completamente dal gruppo degli Ultras a cui va il nostro ringraziamento per avere reso più decoroso, e conforme ai colori della nostra città, la tribuna B, in attesa che la stessa, terminata questa pandemia, possa tornare a ripopolarsi. Dopo che, nelle scorse settimane, era stato realizzato il murale dedicato ad altri due ultrà scomparsi, Mario Tumino e Giorgio Licitra, ora quest’ulteriore intervento che contribuisce ad impreziosire ancora di più il nostro stadio. Non finiremo mai di ringraziare il Gruppo Ultras Iblei con l’auspicio che si possa tornare, il prima possibile, a sostenere le squadre della nostra città in presenza. Ringraziamo, altresì, anche l’Ufficio sport del nostro Comune i cui addetti sono sempre a disposizione e operativi”.

