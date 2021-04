Comibleo Ragusa. Ripristinati giochi d’acqua al Giardino Ibleo

“Quando arrivano risposte, rispetto alle sollecitazioni inoltrate, è opportuno metterlo in evidenza così come quando si denunciano le pecche”. Così il Comibleo, comitato spontaneo di volontariato di cittadini residenti a Ibla, nel ringraziare il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, per avere garantito gli opportuni input affinché potessero essere ripristinati, dopo le necessarie segnalazioni di questi ultimi mesi, i giochi d’acqua della vasca del Giardino ibleo. “Riteniamo che – dicono da Comibleo – la fattiva e puntuale collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale abbia prodotto i risultati attesi, valorizzando il territorio patrimonio mondiale dell’umanità. E’ fondamentale, dunque, che si prosegua lungo questa strada, ricercando, quando necessario, le interlocuzioni per evidenziare tutto ciò che non va e che può essere migliorato nel contesto di un quartiere barocco che, non dimentichiamolo, ha sempre bisogno di una costante attenzione e che deve essere curato con assoluta costanza”.

