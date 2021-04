In occasione dei 120 anni dalla nascita del premio Nobel Salvatore Quasimodo, l’Associazione Culturale Proserpina, che ne gestisce la casa natale, in collaborazione con l’Associazione Culturale Via, curatrice del Parco Letterario di Modica “Salvatore Quasimodo – La Terra Impareggiabile”, organizza un incontro virtuale “Quasimodo e Modica, la Città Impareggiabile”. L’evento culturale avrà luogo il 15 aprile prossimo alle 17, sulla pagina Facebook della Casa Natale Salvatore Quasimodo. La diretta, curata dall’Associazione Culturale Herakles e patrocinata dal Comune di Modica, si inserisce in un ciclo di eventi organizzati per celebrare i 25 anni dall’apertura della Casa Natale ad opera, all’epoca, della Etnos Soc. Coop. La diretta Facebook avrà come protagonista d’eccezione Alessandro Quasimodo che, attraverso un percorso lirico scandito dalla lettura di poesie e lettere, racconterà la vita del padre poeta. Quasimodo raccontato da Quasimodo attraverso un viaggio on line per i luoghi della sua infanzia, ricorrendo all’incanto delle foto magiche e al suo “lamento d’amore senza amore” dedicato alla Sicilia e alla sua città “alta di terrazzi e di chiese barocche del 600”, dove il poeta nacque il 20 agosto del 1901.

