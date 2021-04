Regno Unito: tutti al pub

Le notizie sempre più positive e rassicuranti sul fronte pandemia che giungono dal Regno Unito, sta portando la nazione a riaprire le porte anche degli esercizi non essenziali, quali negozi, birrerie con pranzi e cene esterni, in risposta al forte calo dei tassi di nuove infezioni registrati specie in Inghilterra. Nuove infezioni e decessi sono entrambi scesi ai livelli più bassi da settembre, sullo sfondo di una campagna di vaccinazione rapida che ha portato a 32 milioni le persone, oltre la metà della popolazione adulta, a ricevere almeno una dose di vaccino. Anche la Francia e la Germania hanno registrato una marcata accelerazione nelle loro campagne di vaccinazione, con la Francia che ha superato nel fine settimana, 10 milioni di inoculazioni di vaccino ala popolazione. Dal canto suo la Ue fa sapere che finora sono state somministrate a circa 21 milioni di persone almeno una dose di vaccino. Male invece le cose vanno in Germania con la cancelliera Angela Merkel che la contrario pensa ad altri blocchi nei Lander e l’introduzione entro questa settimana di un nuovo disegno di legge che trasferisce i poteri al Governo Federale nel tentativo di combattere la pandemia galoppante nel paese.

