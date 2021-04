Coperta elettrica va a fuoco in una casa di Modica – Video

Nella tarda serata di oggi si è verificato un incendio in un’abitazione di Via degli Oleandi a Modica. Poco prima delle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio sviluppatosi nella camera di un appartamento, presumibilmente a causa di una coperta elettrica rimasta accesa.

Le forti fiamme divampate anche fuori dal balcone dell’abitazione hanno destato la preoccupazione di un giovane che ha prontamente sfondato il portone e tratto in salvo un uomo ed un anziano dopo aver avvisato gli altri occupanti dell’appartamento al piano superiore.

Dalle scale invase dal fumo i vigili del fuoco con autoprotettori insieme agli agenti della Polizia di Stato hanno controllato che nessuno fosse ancora all’interno della palazzina. Durante i controlli un agente è rimasto assuefatto dai fumi ed è stato portato in ospedale dall’ambulanza del 118 insieme al giovane che aveva tratto in salvo i due malcapitati.

Spento l’incendio si evidenziava il distacco di parti di intonaco per effetto del calore.

