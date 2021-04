Domenica in Albis. A Monterosso benedizione dei campi

La domenica successiva alla celebrazione della Pasqua, conosciuta come “Domenica in Albis” è tradizione fare uscire la Madonna Addolorata per benedire le campagne circostanti al fine di propiziare per i mesi successivi un ottimo raccolto. Anche quest’anno per via delle restrizioni adottate per il Covid 19 non è stato possibile uscire in processione il simulacro di Maria Santissima Addolorata portato sul “baiardo” a spalla da decine di fedeli seguito dalla banda musicale e da centinai di persone. La statua dalla chiesa Madre infatti si sarebbe dovuta portare a “ Sant’Antonio ‘u Viecchiu” che rappresenta il luogo dove sorgeva l’antico abitato distrutto dal catastrofico terremoto del gennaio del 1693. Dopo la messa delle 11 in piazza Sant’Antonio presieduta dall’arciprete la cerimonia religiosa è continuata alle 12 vicino all’edicola presente a Sant’Antonio ‘u Viecchiu con la sola partecipazione dell’arciprete don Peppino Antoci e del diacono Giovanni Agostini . Padre Antoci nel corso della predica ha ribadito che questo è un gesto di devozione verso la Beata Vergine Maria. Ha poi benedetto i campi ed il raccolto di quest’anno invocando la Madonna di proteggerci da ogni male in particolare dal Coronavirus che da mesi ancora affligge l’intera popolazione non solo italiana ma anche mondiale.

