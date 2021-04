Tentata intrusione presso l’Istituto Agrario di Vittoria

La scorsa notte, ignoti malintenzionati, tentavano di introdursi all’interno dell’Istituto Agrario, sezione distaccata di C.da Perciata a Vittoria, manomettendo un infisso.

L’immediata attivazione dell’antifurto, ha generato, in pochi minuti, l’intervento delle Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, facendo vanificare il colpo. Poco dopo arrivavano i Carabinieri, ed i responsabili scolastici, allertati dalla Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza.

I Responsabili scolastici, affermavano che non era stato possibile rubare nulla, ma solo danneggiare un infisso.

I Militari dell’Arma, acquisivano le immagini delle telecamere per le indagini del caso.

