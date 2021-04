Modica, furti in attività commerciali. “Servono più controlli”

Il presidente di Confcommercio Modica, Emanuele Iemmolo, in seguito agli eventi criminosi che si sono verificati a discapito di alcuni commercianti del comprensorio modicano, esprime la propria vicinanza, a nome di tutta l’associazione, ai colleghi che sono rimasti vittime di furti. “In un periodo di forte crisi economica, dovuta all’evento pandemico – spiega Iemmolo – episodi di questo genere possono risultare fatali per una attività commerciale che già a fatica riesce a sopravvivere. Purtroppo, la crisi sociale ed economica che stiamo vivendo, porta anche ad un aumento di atti delinquenziali nei confronti degli esercenti e delle imprese che, nonostante la situazione, cercano di mantenere inalterati i posti di lavoro e il ruolo della propria attività economica. Invitiamo in particolar modo le forze dell’ordine, che sappiamo essere sempre molto attente, ad incrementare i controlli sul territorio a tutela dei cittadini tutti e dei commercianti ed imprenditori, affinché si possa continuare a svolgere onestamente questa attività senza avere la paura di abbassare le serrande per ritrovarle aperte a nostra insaputa”.

Salva