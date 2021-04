Italia Viva. Sabato videoconferenza con l’imprenditore chiaramontano Damigella

Italia Viva si mobilita per la “Primavera delle Idee”. E lo fa anche in Sicilia, e segnatamente in provincia di Ragusa, fornendo la possibilità a importanti imprenditori di interloquire con militanti, simpatizzanti ma anche tecnici, professionisti e amministratori locali dandosi appuntamento negli spazi digitali delle piattaforme in videoconferenza per mettere a confronto le proprie idee sul futuro. E’ il caso, per quanto riguarda il territorio ibleo, dell’imprenditorie Giovanni Leonardo Damigella, titolare della Mondial Granit di Chiaramonte, che domani, sabato 10 aprile, alle 17, parteciperà alla videoconferenza per discutere di come le risorse del Recovery fund incideranno nello sviluppo dei territori italiani più periferici e di come le risorse messe a disposizione dalla Comunità europea riusciranno a dare una prospettiva di vita ai giovani in questi territori. Se ne discuterà assieme a Davide Faraone presidente dei senatori di Italia Viva, a Silvia Vono senatrice responsabile nazionale per le aree interne di Italia Viva e alla ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Partecipano al confronto anche il rappresentante di Italia Viva alla Camera dei Deputati on. Francesco Scoma e gli onorevoli siciliani del partito renziano, Edy Tamajo e Giovanni Cafeo oltre a Dario Chinnici coordinatore provinciale di Italia Viva Palermo, Salvatore Scelfo responsabile dipartimento lavoro e welfare Italia Viva Palermo, Salvo Liuzzo del comitato nazionale di Italia Viva, Giacomo Scala coordinatore provinciale di Italia Viva Trapani. “Ritengo – dice proprio Liuzzo – che sia una occasione importante per fare confrontare gli amministratori locali (partecipano, infatti, alcuni sindaci siciliani) con alcuni rappresentanti, tra i più qualificati, della nostra imprenditoria. Ritengo che ascoltare dalla viva voce di questi ultimi quali le esigenze e, soprattutto, le proiezioni future possa servire alla politica per tracciare una road map sugli impegni da assumere da qui ai prossimi mesi che, campagna vaccinale permettendo, dovrebbero essere caratterizzati dalla ripartenza. Una fase delicata in cui, lo sappiamo, non possiamo permetterci alcun tipo di errore”. L’iniziativa sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Italia Viva Sicilia.

