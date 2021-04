A Ragusa la commemorazione Caduti 9 aprile ‘21

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ed il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo hanno reso omaggio nel pomeriggio di oggi in Piazza San Giovanni ai caduti del 9 aprile ‘21 alla cui memoria è posta una lapide sul prospetto dell’ex Palazzo INA.

“Cento anni – dichiara il sindaco Peppe Cassì – da quando qui, in Piazza San Giovanni, Rosario Occhipinti, Carmelo Vitale e Rosario Gurrieri, tre braccianti, vennero uccisi dalla violenza fascista. I primi due rimasero a terra senza più rialzarsi, il terzo morì qualche giorno dopo a causa delle ferite riportate. Tanti vennero colpiti in quella triste giornata, tra cui anche donne e bambini, che si erano ritrovati in piazza per esprimere le proprie idee. Le violenze continuarono anche nei giorni seguenti. Una pagina buia della nostra storia, che proprio per questo deve essere ricordata.”

“A nome del Consiglio Comunale di Ragusa – aggiunge il presidente del massimo consesso Fabrizio Ilardo – voglio esprimere l’impegno affinché la commemorazione di questa Giornata assuma sempre più il risalto che merita.”

Salva