Bonus Covid per il personale sanitario, Dipasquale scrive ad Aliquò

L’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, ha inviato una lettera al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Angelo Aliquò, per chiedere di sapere se e come la stessa Azienda intenda procedere per il pagamento del “Bonus Covid”, almeno una prima tranche, destinato al personale sanitario impegnato in prima linea nel contrasto alla pandemia.

“Quella del bonus per ringraziare il personale sanitario per il lavoro svolto in questo periodo difficilissimo – spiega Dipasquale – è una mia proposta dello scorso anno, sottoposta al Governo regionale durante la discussione della Finanziaria. Il Governo, in Commissione Bilancio, fece propria la proposta inserendola nel corpo del testo legislativo che poi è stato approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana. É passato esattamente un anno e mi risulta che adesso alcune ASP stiano già procedendo al pagamento di questo bonus ai dipendenti. Ho deciso, quindi – conclude il parlamentare dem – di scrivere al direttore generale dell’ASP iblea per sapere come e se intenda procedere come si sta facendo in altre parti di Sicilia”.

