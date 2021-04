Modica. Calendario dell’Archimede: donato ricavato delle vendite

Si è conclusa lo scorso primo aprile l’iniziativa benefica “Archimede for Modica presso la sede delle Suore Carmelitane Missionarie “Maria Madre del Carmelo” di Modica.Tale iniziativa, attraverso la distribuzione del calendario realizzato nel mese di gennaio, si proponeva di raccogliere dei fondi da destinare all’acquisto di dotazioni tecnologiche a favore delle studentesse ospitate presso la struttura delle Suore Carmelitane a Modica. Alla cerimonia di consegna della somma ricavata dalla distribuzione del Calendario erano presenti, per l’”Archimede”, il Dirigente scolastico, il prof. Giorgio Rizza, Funzione strumentale per i rapporti con gli Enti e le Associazioni del territorio e il prof. Francesco Raffa, componente del gruppo di lavoro per la documentazione e la promozione dell’immagine dell’Istituto. La somma raccolta è stata consegnata alla Responsabile dell’Associazione Suor Emma, alla presenza del Sindaco di Modica, Ignazio Abbate che, fin dal primo momento, ha condiviso e sostenuto l’iniziativa in questione.Nel corso della stessa cerimonia è stato ribadito l’impegno a realizzare, presso la sede delle Suore Carmelitane a Modica, un’aula informatica con dotazioni tecnologiche fornite dall’Istituto “Archimede”. “Nell’esprimere piena soddisfazione per la felice conclusione dell’iniziativa “Archimede for Modica” – commenta il Primo Cittadino – voglio rivolgere i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la sua realizzazione. In particolare, a quanti hanno curato l’ideazione, la realizzazione e la distribuzione del Calendario. Un plauso a tutto l’Istituto “Archimede” che ha voluto testimoniare, con questo piccolo gesto, il proprio legame con la città e con il territorio in cui vive e opera da più di 150 anni”.

