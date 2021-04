Chiaramonte: da venerdì le celebrazioni per Maria SS. di Gulfi

Confcommercio provinciale Ragusa continua a riservare la propria attenzione alle feste religiose che rappresentano l’identità del territorio a cui fanno riferimento. Per questo motivo, anche in considerazione del fatto che l’anno scorso non si era potuto tenere alcun tipo di celebrazione perché coincisa proprio con le fasi iniziali della pandemia, l’associazione di categoria, sia a livello provinciale, con il presidente Gianluca Manenti, che a livello cittadino, con il presidente Danilo Scollo, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha deciso di supportare i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi a Chiaramonte. “Le celebrazioni per la patrona principale e regina – sottolineano Manenti e Scollo – si terranno, come tutti sappiamo, senza il tradizionale momento della Salita che per i chiaramontani costituisce, da secoli, un punto di riferimento inossidabile. E, però, ancora una volta, l’attenzione di tutta la comunità locale sarà rivolta al santuario dove si terranno le celebrazioni. Saremo accanto alla comunità cittadina perché riteniamo si tratti di un percorso straordinario da sostenere e che ci farà sentire sempre più vicini a quella che, speriamo, per il futuro possa ritornare ad essere la normalità a cui eravamo abituati”. Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 9 aprile sul sagrato del santuario di Gulfi.

