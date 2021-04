Pasqua a Scicli col concerto “Note di Gioia”

Memorabile e storico concerto organizzato dall’associazione “Portatori di Gioia”, quello che si è tenuto a Scicli, in occasione della Santa Pasqua di Resurrezione 2021. Un evento di carattere lirico/sacro interamente dedicato alla Città di Scicli ed in particolar modo alla grande devozione che lega la cittadina barocca al Cristo Risorto chiamato GIOIA!. Un concerto molto sentito e a tratti commovente grazie anche all’impatto visivo con una costruzione di disegno luci e riprese audio/video mirate che hanno reso ed esaltato ancor di più la straordinaria location e tutta la fase esecutivo musicale/interpretativa del Maestro e gli artisti/musicisti esecutori. Grandi e forti emozioni anche per la presenza scenica trasmessa dal M°. Pellegrino che in qualità di artista lirico (tenore) ha interpretato, eseguito e vissuto magistralmente ogni singola nota. Il concerto Note di Gioia (questo il nome dell’evento) è stato pensato e studiato nei dettagli dagli organizzatori in piena sinergia e grande disponibilità artistica da parte del maestro Marcello Giordano Pellegrino. L’evento “rigorosamente senza pubblico” si è tenuto presso il Santuario Maria SS. della Pietà (Santa Maria La Nova) ed il tutto trasmesso sui canali web ufficiali dell’Associazione. Il M°. Pellegrino per questa importante occasione ha composto ed eseguito in prima assoluta il brano dal titolo “Luce di Gioia” in apertura del concerto sul monumentale e storico Organo a Canne del Santuario. Composizione che è stata donata alla Città di Scicli tramite il Presidente dell’Associazione Portatori di Gioia, Giuseppe ZISA. Per volontà del Maestro, l’Associazione sarà custode di questa musica/composizione. Al concerto hanno preso parte i maestri Nadia Tidona (violino) e Marco Garofalo (pianoforte) che hanno accompagnato in modo straordinario il M°. Pellegrino nell’esecuzione delle arie lirico/sacre.