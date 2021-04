Scicli. Prolungata al 14 aprile la zona rossa

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con propria ordinanza, ha appena prorogato la zona rossa a Scicli dal 7 aprile fino al 14 aprile.

Anche se il numero assoluto dei positivi negli ultimi giorni sembra essersi stabilizzato, la decisione del Presidente scaturisce dalla situazione rilevata dall’Asp sui casi di nuovi contagi nell’ultima settimana in rapporto al numero di abitanti.

Per quanto riguarda le scuole, l’ordinanza del Presidente Musumeci prescrive che saranno aperti gli asili nido e saranno in didattica in presenza la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le prime classi della scuola media. Le seconde e terze classi della scuola media e tutte le classi della scuola superiore saranno in didattica a distanza.

