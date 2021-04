Previsti disservizi idrici nel centro storico di Ragusa

A causa della rottura della condotta di adduzione ai serbatoi alto e medio dell’impianto di sollevamento San Leonardo, a partire dalle prossime ore potranno registrarsi disservizi idrici in particolar modo in centro storico di Ragusa. L’area interessata ricade indicativamente nel quadrilatero compreso tra via Canova, via Roma, via generale Cadorna e via SS Salvatore.

“Sono già in corso – assicura l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – i lavori di riparazione ma la posizione particolarmente impervia del guasto, a ridosso di un roccione, fa sì che i tempi di intervento siano stimati in circa 48h, a cui seguirà la normale fase di messa a regime dell’impianto idrico. I nostri tecnici lavoreranno per risolvere il problema nel minor tempo possibile; nel caso di assoluto bisogno di approvvigionamento idrico è possibile comunque richiedere il servizio autobotte contattando il numero 0932 676 427 in orario d’ufficio o rivolgendosi alla Polizia Municipale in altri orari”.

