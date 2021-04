L’iniziativa di Anteas Ragusa sulla figura di Giuseppe Donizetti

Vi sono personalità in grado di ispirare e scrivere la storia di un paese, le quali – quasi inavvertitamente – intrecciano la propria esistenza con la trama vitale di una comunità politica ed ecclesiale. È questo il caso di Giuseppe Dossetti: uno dei più brillanti canonisti del Novecento, padre costituente, fondatore della comunità monastica della «Piccola Famiglia dell’Annunziata» e perito del Concilio Vaticano II. Anteas Ragusa partecipa, giovedì 8 aprile, all’iniziativa nazionale di Anteas dal titolo “Sentinella, quanto dura la notte?”, incontro con il prof. Giuseppe Cremonesi che traccerà un ritratto di Giuseppe Dossetti. “Figura straordinariamente complessa e densa quella di Giuseppe Dossetti – dice il presidente di Anteas Ragusa – Studioso e professore di diritto, dopo aver partecipato alla Resistenza fu membro e protagonista dell’Assemblea costituente e deputato nelle file della Dc, in contrapposizione dialettica con De Gasperi. Ritiratosi dalla politica, scelse la vita monastica. Ordinato sacerdote, il card. Lercaro lo coinvolse nella preparazione e nello svolgimento dei lavori del Concilio Vaticano II. Una figura che merita tutta la nostra attenzione. Ed ecco perché i nostri soci, partecipando all’incontro in videoconferenza di giovedì prossimo, avranno la possibilità di approfondire i particolari su questa personalità di grande impatto”.

