Lega Comiso e le donazioni di Pasqua all’associazione Madre Teresa

“Una Pasqua solidale, un gesto all’insegna della solidarietà in un momento difficile per tutti. Il Covid ci ha tolto parecchio ma non la speranza e la voglia di portare avanti il nostro impegno per i territori iblei e la voglia di essere vicini alla nostra gente”. Così la Lega Comiso che ha donato dei generi alimentari all’associazione umanitaria onlus Madre Teresa che si occupa di dare sostegno alle famiglie bisognose. Insieme con il segretario cittadino della Lega, Giovanni Angelieri, anche l’assessore comunale Biagio Vittoria, la consigliera comunale Daniela Longo, accompagnati dal responsabile provinciale Enti locali Lega Ragusa, Andrea La Rosa, presidente provinciale Mpsi, dal segretario Mpsi Vittoria Biagio Pelligra e dal segretario Lega Vittoria, Stefano Frasca. “Continueremo – spiegano dalla Lega Comiso – a stare vicini a chi ha bisogno perché è il momento della coesione, della prossimità e solidarietà tra tutti noi. Bisogna fare il possibile perché nessuno rimanga indietro”.

Salva