Scicli, Marianna Buscema disponibile a candidarsi a sindaco

“Buona Pasqua. La nostra Scicli è certamente la città pasquale per antonomasia, il nostro Gioia, Cristo Risorto, è conosciuto, potremmo dire, in tutto il mondo e non è certo facile apprestarsi a vivere un’altra Pasqua senza questo festeggiamento esterno che tanto ci parla di vita e di Resurrezione. Eppure, è Pasqua e desideriamo fare alla nostra città un augurio che coinvolge il mondo della politica”.

A dirlo è Marianna Buscema, consigliera comunale e coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa. “La prossima Pasqua – continua – Scicli potrebbe avere volti diversi che l’amministrano, le elezioni non sono così lontane. Già quasi cinque anni sono trascorsi (era l’autunno del 2016), il fermento in queste settimane è palpabile, nuovi gruppi civici che nascono, nuove dichiarazioni politiche che chiariscono posizioni e quadri di riferimento, novità reali e fittizie che si incontrano strada facendo. Ci siamo, ovviamente, anche noi con la nostra passione per la città che ci porta ad esserci per continuare a spenderci per Scicli. Il bene comune è ciò che mi ha fatto scendere in campo ed è quello che mi sta portando a crescere e costruire anche in questo frangente. Abbiamo, insieme agli amici del Partito socialista, elaborato varie riflessioni in questo frangente e abbiamo deciso di avviare un percorso di ascolto della città più approfondito, di cui mi farò interprete, e che mette anche il mio nome a disposizione nell’ambito delle riflessioni portate avanti sulla figura del futuro sindaco. Voglio continuare ad esserci e a mettermi a disposizione di questa città con spirito di servizio e senza alcun interesse personale. Mi piacerebbe scrivere una storia capace di entusiasmare chi questo entusiasmo lo ha perso perché la politica appare non piacevole e sempre in mano ai soliti. La disponibilità è quella che si vuole porre nell’ambito della creazione di dialogo con il centrosinistra e le anime moderate della città. Lo ribadisco: la mia non è una proposta contro qualcuno ma solo e semplicemente per la città”. “Crediamo – aggiunge Armando Fiorilla del Psi – che, attraverso la figura di Marianna Buscema, si possa scrivere una nuova pagina della politica locale”.

“La Pasqua – dice ancora Buscema – ci invita ad osare, a metterci in gioco senza mai tirarci indietro e io credo che in questa città ci sono energie e persone con cui costruire progetti seri e di ampio respiro. Spero di meritare ancora la fiducia di chi ha creduto in me affinché siano create le condizioni perché io possa continuare a spendermi al massimo. Per il momento, buona Pasqua a tutti”.

